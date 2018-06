Dornhan Auch Schlauchflechten will gelernt sein

Jugendflamme Stufe 2 wird abgenommen

Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen hieß es, sich auf die Abnahme der Jugendflamme Stufe 2 vorzubereiten. Aus den Bereichen Feuerwehrwissen, Korrektes Absichern einer Unfallstelle, Technik der Jugendfeuerwehr und Sport und Spiel haben die Betreuer verschiedene Aufgaben ausgewählt. Diese mussten dann im Team erledigt werden. Mit Begeisterung waren die Jugendlichen bei der Sache, so dass alle Teams am Ende die Abnahme geschafft haben.

Nach dem Mittagessen ging es dann bereits wieder ans Abbauen der Zelte.