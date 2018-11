Dornhan Als man noch ohne Helm Mofa fuhr

Aus dem Jahr 2005 stammen die Ideen zum Buch "Fitnesstraining im Liegestuhl". Beraten hat ihn dabei Frank Schmid, Leistungssportler und Inhaber eines Fitnessstudios. Das 66-seitige Buch wurde in einer leichten Veränderung in diesem Jahr zum zweiten Mal aufgelegt. Es beschreibt Fitness-Übungen, die man mit minimalem Aufwand ausführen kann, sogar so, dass "jemand um einen herum nichts davon bemerken muss". Mit Schwarz-Weiß-Fotos bebildert, ist das Buch eine Anleitung zur Bewegung mit einfachen Übungen, die ohne Geräte absolviert werden können. In "Tränen, aber meist Lachtränen" erzählt Stephan Köhl Episoden aus seiner Jugend in den 70er- und 80er-Jahren in einer Kleinstadt im Schwarzwald. Er beschreibt diese Zeit als eine Epoche, in der man noch ohne Helm Mofa fuhr, es keine Handys gab und Polizisten noch menschlich sein durften.