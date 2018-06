Dornhan Alarm – die Dornhaner Schule brennt

Dornhan. "Eine Übung mit der Schule zusammen hat es schon lange nicht mehr gegeben", sagt Stadtkommandant Frank Pfau. Darauf hat auch Realschulrektor Mark Kunzelmann gedrängt. Schüler und Lehrer sollen für den Ernstfall gewappnet sein. Die Großübung bringt sicherlich auch für die Feuerwehr wichtige Erkenntnisse. Kommandant Pfau geht es vor allem um die Kommunikation und das Zusammenwirken verschiedener Wehren.

Beteiligt sind, außer Leinstetten, alle Dornhaner Abteilungen. Von Loßburg kommt die Drehleiter und von Oberndorf die technische Einsatzleitung. Weitere Feuerwehren rücken aus Sulz und Fluorn-Winzeln an. Übungsteilnehmer sind zudem das DRK Dornhan und Fluorn-Winzeln sowie die Malteser Rettungshundestaffel.

Bei dem Großaufgebot an Einsatzkräften wird es eng auf dem Schulgelände zu gehen. Zuschauer sind natürlich willkommen. Sie können das Geschehen auf einer Wiese bei der Sporthalle beobachten. Außerdem wird die Übung von Drohnen gefilmt. Die Bilder sollen in die Stadthalle übertragen werden. Auch da kann man also live mit dabei sein.