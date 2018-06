Dornhan Ärztehaus nimmt weiter Form an

Dornhan. Ob die Arbeiten bis Ende des Jahres fertig werden, sei derzeit eher fraglich, meinte Bürgermeister Markus Huber. Dennoch müsse man mal loslegen und die Leistungen in die Ausschreibung bringen. Der technische Bauamtsleiter Armin Schaupp stellte dem Gemeinderat am Montag die geplanten Maßnahmen zur Gestaltung vor.

An der Rottweiler Straße sollen fünf etwa sechs Meter lange Stellplätze vor dem gebäude asphaltiert werden, mit Pflaster zum Gebäude hin abgegrenzt. Bislang sei noch ein Baum zwischen den Parkplätzen eingeplant, doch Schaupp regte an, auf diesen zu verzichten und stattdessen die angesetzte Grünfläche zur Schillerstraße hin auszuweiten. Ein Baum Richtung Hauptstraße schränke die Ein- und Ausparkmöglichkeiten an der viel befahrenen Straße sehr ein, gab er zu bedenken. Bei den Plätzen soll es sich lediglich um Kurzzeitparkplätze zum Abliefern und Abholen handeln, bestätigte Huber den Stadträten.

Der Mühlweg soll asphaltiert und die Bordsteine im Zuge einer Querungshilfe links und rechts abgesenkt werden. Bei den Stellplätzen dort gebe es noch eine Meinungsverschiedenheit zu Nutzungsansprüchen, doch darum werde man sich kümmern, wenn die Maßnahmen abgeschlossen seien, meinte Huber.