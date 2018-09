Dornhan/Busenweiler (js). Zum Abschluss des Kinderferienprogramms der Stadt Dornhan (Fernado) fand ein Abenteuertag auf dem Bauernhof der Familie Pfau auf dem Aischfeld statt. Die evangelische Kirchengemeinde Dornhan hatte dazu eingeladen. Das Thema des Tages lautete "Forscher und Entdecker". Am Samstagmorgen traf sich die Gruppe am Denkmalplatz in Dornhan. Die Kinder wurden auf dem Traktoranhänger zum Bauernhof gefahren. Dort wartete bereits ein Parcours mit verschiedenen Aktivitäten auf die Kinder. Am Kletterbalken, beim Traktorfahren oder an einer mit einem Fahrrad betriebenen Wasserpumpe durften die Kinder und Jugendlichen Mut und Geschicklichkeit beweisen. Dazu gab es eine Führung durch den Bauernhof, bei der die jungen Teilnehmer von Landwirt Joachim Pfau viel Interessantes über die Tiere und die landwirtschaftlichen Tätigkeiten eines Bauers erfuhren. Rund 20 Kinder nahmen an dem Abenteuertag teil, so Jugendreferent Martin Faiß.