Dornhan Ab Samstag gibt’s neue Brötchen

Im März 2018 startete man zusammen mit Bäcker Schmid das Experiment "Brot und Brezel". Da es seit längerer Zeit keine Bäckerei mehr im Ort gab, wollte man diese Versorgungslücke für die Bevölkerung schließen – die Idee einer Abholbäckerei war geboren.

Mit einem durchdachten Konzept in der Tasche und vielen Ideen war man beim Adler-Beck in Dornhan vorstellig geworden. Schmid wagte ebenfalls den Sprung ins kalte Wasser und erklärte sich bereit, gemeinsam das Projekt zu verwirklichen. Und so wird seither jeden Samstagmorgen der kleine Verkaufsraum in der ehemaligen Volksbank zum belebten Dorfmittelpunkt.

Nach Vorbestellung in Papierform, per Abo oder im Internet, können die Waren in der Verkaufsfiliale abgeholt werden. In der Zwischenzeit nutzt über ein Drittel der Leinstetter und Bettenhauser Haushalte den Bestellservice. Das Besteller-Team überreichte Schmid zum Abschied einen Präsentkorb und bedankte sich für die reibungslose Zusammenarbeit und die Bereitschaft, sich auf dieses außergewöhnliche Projekt einzulassen.