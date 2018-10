Dornhan 500 Jahre Flößerei

Imbiss im Anschluss

So ist nachgewiesen, dass bereits Ende des 14. Jahrhunderts dort geflößt wurde und das Stammholz auf dem Neckar so unter anderem bis Heilbronn und sogar bis Mainz gelangte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine geschichtliche Darstellung wird die Besucher in die Zeit der Flößer führen, wobei in Leinstetten zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei 405 Einwohnern in jedem vierten Haus eine Flößerfamilie lebte. Im Anschluss gibt es einen Umtrunk und einen Imbiss.