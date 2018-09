Dornhan 40 Kinder feilen zwei Tage lang an ihrem Können am Ball

Trotzdem tummelten sich auf der großen Sportanlage zahlreiche Kinder und Jugendliche, die zu Beginn in altersgerechte Gruppen eingeteilt wurden. Die einzelnen Gruppen widmeten sich im Wechsel den Bereichen Torwarttraining, Torschuss, Technik und Spielformen. In einer "Fun-Area" stand in erster Linie der Spaß im Vordergrund. In einem speziell angemieteten "Soccer-Korb" konnten die jungen Kicker zudem ungestört auf einem Mini-Spielfeld mit Banden und kleineren Toren kicken.

Die meisten der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen seien bereits Mitglieder des TSF Dornhan, aber es seien auch Teilnehmer aus anderen Vereinen dabei, sagt Herbstreuter. In der Anmeldegebühr enthalten waren Trikots, Bälle, eine Trinkflasche und die Verpflegung. Insgesamt wolle man dabei keinen Gewinn machen, erklärt Herbstreuter, der bei der Organisation von Dani Berggötz und Andreas Pfau unterstützt wurde. Neben dem Gruppentraining am Freitag standen am Samstag ein Turnier und Wettbewerbe an verschiedenen Stationen auf dem Programm.