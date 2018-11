Dornhan 14 Meter hohe Türme

Die Gesamtleistung der Anlage werde dabei nicht erhöht, sondern nur flexibilisiert, erklärte Bürgermeister Markus Huber. Die Anlage soll nur dann Strom erzeugen, wenn er gebraucht wird, die Pufferspeicher wie ein Silo für Heißwasser genutzt werden. So wird die erzeugte Wärme zwischengespeichert.

Stadtrat Herbert Schuler störte sich an der Höhe der drei Pufferspeicher, die wie drei Säulen rund 14 Meter in die Höhe ragen werden, etwa so hoch wie die bereits bestehende Gaskuppel, informierte Stadtrat Paul Ruthardt. "Das ist nicht gerade glücklich", meinte Schuler. "Schon fünf Meter weniger würden besser aussehen."

Bürgermeister Markus Huber sicherte zu, man werde ausloten, ob die Pufferspeicher etwa zwei Meter tiefer in den Boden gesetzt werden könnten. Dem Baugesuch wurde bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen zugestimmt.