Dormettinger Wald: Baumhasel und Elsbeere werden erstmals gepflanzt

1 Kreisforstamtsleiter Christian Beck, Forsttrainee Maike Rojek und Bürgermeister Anton Müller (von links) informierten die Gemeinderäte über den Zustand des Dormettinger Waldes. Foto: Schweizer

„Keine Ölgötzen“: Forstleute loben die Gemeinderäte und blicken voraus und zurück.









Wenn’s um den Wald geht, sind die Dormettinger Gemeinderäte in ihrem Element. Kreisamtsleiter Christian Beck freute sich am Donnerstag über „die vielen Fragesteller, die nicht wie Ölgötzen dasitzen“ und hielt die erste Laudatio auf den aus dem Amt ausscheidenden Bürgermeister. Anton Müller habe im Wahlkampf vor über 16 Jahren der Hardtwald schon am Herzen gelegen, erinnerte sich Gemeinderat Andreas Koch. Sein Vorschlag, im Frühjahr, wenn der Kampf um Müllers Nachfolge in den Endspurt geht, wieder einen Waldbegang anzusetzen, kam in der jüngsten Sitzung gut an. Kochs Hintergedanke ist, „zu sehen, wer sich für den Wald interessiert“.