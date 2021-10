Rosi und Hans Gebhart stellen im Dormettinger Gemeinderat















Vom Problemfall zu einem wichtigen Bestandteil in der Gemeinde: Die Inhaber der Steinfabrik, Rosi und Hans Gebhart, informierten in der Sitzung des Gemeinderats über verschiedene Maßnahmen zur Lärmminderung.

Dormettingen. "Wir sind damit auf einem guten Weg", bilanzierte Bürgermeister Anton Müller. Er erinnerte daran, dass die Gemeinde dem Bauantrag der Firma zur Errichtung einer Halle für eine Regalanlage und Bürocontainer zugestimmt habe. Erfreulich sei, dass die Inhaber der Steinfabrik in Dormettingen weiter investieren wollten und dass die Kommunikation mit der Firma nun gut funktioniere. Dies sei nicht immer so gewesen.

Wie Hans Gebhart darlegte, habe man "kurzfristig und mit viel Optimismus" die Steinfabrik übernommen. Überraschend sei aber gewesen, dass das Landratsamt dann eine Betriebsgenehmigung gefordert habe. "Das ist natürlich eine ungewöhnliche Situation bei einem bestehenden Werk."

Die Genehmigung zu erreichen sei nicht einfach. Bestandteil des Verfahrens sei unter anderem eine Lärmprognose mit Messungen. Bei den Lärmemissionen habe man nunmehr das Klassenziel erreicht, wenn auch nicht mit den besten Noten, aber "es ist ausreichend und wir haben damit eine Basis geschaffen". Nun wolle man noch weitere freiwillige Maßnahmen ergreifen, um die Produktionsgeräusche zu reduzieren.

Wie Hans Gebhart darlegte, habe man "zwei spezielle Tunnel" gebaut, um die Steine von der Maschine aus der Halle zu transportieren. Zudem seien neue Tore eingesetzt worden, die ebenfalls zur Lärmminderung beitrügen. "Das ist jetzt schon ein großer Unterschied für die Kollegen, die dort arbeiten und für die Umgebung." Des Weiteren seien weitere Maßnahmen im Inneren des Gebäudes vorgesehen, so die Verkleidung der Betonwände mit Materialien, die den Schall absorbierten. Auch würden noch einige Türen ausgetauscht.

Auch für die Produktionsanlage selbst sind noch Maßnahmen vorgesehen. Gebhart sprach von einem "schlanken Anzug", der Einhausung der Produktionsmaschine. Dies sei eine neue Idee für den Lärmschutz, der von seiner eigenen Firma entwickelt worden sei und die erstmals in Dormettingen eingesetzt werde. "Das sehen wird als Demonstrationsobjekt für unsere internationalen Maschinenbau-Kunden, "denn als reine Investition ist dies wirtschaftlich kaum darstellbar". Das Ganze sei in Planung, in diesem Winter werde das Projekt aber noch nicht umgesetzt werden können. Gebhart: "Die Frage für uns lautet: Wie leise bekommen wir es hin?"

Bürgermeister Müller berichtete anschließend von "intensiv geführten Gesprächen" mit den Verantwortlichen der Steinfabrik. "Wir freuen uns, dass wir nun endlich gemeinsam in eine Richtung schauen." Er selbst habe sich davon überzeugt, dass die Produktionsgeräusche im Wohngebiet zwar noch gehört werden, aber inzwischen leiser seien als zuvor.

Gemeinderat Andreas Koch begrüßte die Maßnahmen: "Es ist gut, dass Sie für die Einwohner etwas Gutes tun." Er regte auch eine Besichtigung des Werks durch das Gremium an und wies die Firmeninhaber darauf hin, dass die Gemeinde noch Gewerbefläche frei habe.

Zwei Bürger, die in der Nachbarschaft zur Steinfabrik wohnen, gaben in der Sitzung im Bürgersaal zu Protokoll, dass sich die Lärmbelästigung in den vergangenen Wochen reduziert habe. Hingewiesen wurde aber darauf, dass der Rütteltisch Schwingungen über den Boden übertrage: "Das bekommen wir mit."

Auf Nachfrage erläuterte Gebhart, dass die Firma KBH Baustoffwerke Gebhart und Söhne Ende der 1950er-Jahre gegründet worden sei und über drei Produktionsstandorte verfüge. Neben den Baustoffwerken gebe es die Abteilung KBH Maschinenbau, in der Sonderanlagen für die Veredelung von Betonprodukten, insbesondere Betonpflastersteinen, gefertigt werden, die weltweit verkauft würden.