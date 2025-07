Dormettingen verabschiedet Schultes: Adieu Anton Müller, hallo Horst Lehmann

1 Das Wildschwein aus Holz, ein Geschenk des Landrats, hat dem baldigen Bürgermeister i.R. viel Glück gebracht. Deshalb brachte Anton Müller es auch zu seiner Verabschiedung mit. Foto: Schweizer Einen feierlichen und emotionalen Abschied bereiteten die Dormettinger ihrem langjährigen Bürgermeister Anton Müller.







Link kopiert



Es war der Abend eines Mannes, der wohl wie keiner seiner Vorgänger zuvor, das kleine Dörfchen im Schlichemtal in den vergangenen 16 Jahren mit so vielen Ideen, mit so viel Elan und Beharrlichkeit nach vorne gebracht hat wie Anton Müller. Noch viele Generationen nach ihm werden von dem Schultes aus Leidringen sprechen, wenn sie das Schiefererlebnis besuchen, neben dem Rathaus feiern oder eines Tages auf dem Dreschhallenareal wohnen.