Dormettingen Unfall: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Eine 49-jährige Autofahrerin war gegen 14.45 Uhr zusammen mit ihrer 24-jährigen Tochter in einem VW Passat von Dormettingen kommend auf der K 7129 unterwegs. Rund einen Kilometer nach Dormettingen hantierte die 49-Jährige in einer Rechtskurve am Radio. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Wagen frontal mit einem anderen VW Passat zusammen, der ihr entgegenkam.

Bei dem Unfall lösten die Airbags beider Wagen aus. Der 52-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos und die 49-jährige Passat-Fahrerin wurden schwer verletzt. Die Tochter der Unfallverursacherin blieb unverletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Die Wagen mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Dormettingen wurde zur Säuberung der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über den angrenzenden Parkplatz geleitet.