Dormettingen Team leistet "67 unglaubliche Arbeitstage"

Insgesamt zählte das Helferteam 433 Arbeitsstunden allein für die Bauarbeiten auf dem Spielplatz, für die Organisation kamen nochmals rund 100 Stunden obendrauf. Zusammengerechnet belaufen sich die Bemühungen der Engagierten auf 533 Helferstunden, Müller sprach von "67 unglaublichen Arbeitstagen, die das Team freiwillig und voller Enthusiasmus aufbrachte". Auch lobte er die reibungslose Arbeit zwischen dem Planungsteam und der Gemeindeverwaltung. "All das resultierte in einer sehr professionellen Umsetzung, wodurch die sicherheitsrelevanten Punkte glücklicherweise bereits lange vor dem Bau abgeklärt waren", so Müller. Das spiegelte sich auch in der Prüfung des TÜV wieder, welcher keinerlei Mängel feststellte.