Die Veranstalter hatten im Vorfeld kein Glück gehabt: Zuerst waren ihnen die "Pretty Maids" abgesprungen und nur wenige Tage vor dem Event dann auch noch "We Butter The Bread With Butter". Zwei Bands, wegen derer nicht wenige Besucher den Weg nach Dormettingen angetreten hatten.

Für das "Bang Your Head" in knapp einem Monat stehen die "Pretty Maids" jedoch noch auf dem Line-Up, was einigen Besuchern Stirnrunzeln bescherte.

In Dormettingen wartete auf die überschaubare Zahl an Besuchern neben einer familiären Atmosphäre ein gemischtes Musikangebot: etwa Metalcore von Callejon, Thrash Metal mit viel Groove von Ektomorf aus Ungarn oder Science Fiction Metal von Cypecore aus dem Mannheimer Raum.