Dormettingen Schlager und heiße Rockmusik

Anna Maria Zimmermann wird mit ihrer Mischung aus Pop und Schlager der Höhepunkt der Schlagernacht sein. Sie versteht es, ein generationsübergreifendes Publikum zu fesseln. Mit ihren neuen Songs präsentiert sie sich so nah am Puls der Zeit wie nie zuvor. Erstmalig hat sich die Preisträgerin der Goldenen Antenne und des Smago!- Awards mit Producer-Legende Dieter Bohlen zusammengetan und will mit ihrem neuen Hit "Scheiß Egal" und anderen Hits wie "1000 Träume weit" an diesem Abend das Publikum begeistern.