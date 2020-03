Dormettingen SchieferErlebnis soll Bewirtungsdeck bekommen

Zwar ist der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und der Balinger See-Event GmbH von Dirk Bamberger noch nicht unterzeichnet, dies werde aber zeitnah geschehen, sagte Müller gegenüber unserer Zeitung. "Wir haben uns dafür Zeit gelassen. Die großen Dinge sind geklärt, wir mussten noch einige Kleinigkeiten regeln." Der Pachtvertrag soll auf eine Dauer von fünf Jahren mit einer Option zur Verlängerung abgeschlossen werden.

Das Bewirtungsdeck mit einer Breite von 15 und einer Gesamttiefe von knapp zwölf Metern soll in Verlängerung des Zugangswegs zum Park erstellt und in den See hineinreichen. Links und rechts auf der Plattform sind insgesamt 40 Bewirtungsplätze geplant. Das Bauwerk soll mit einem Geländer und einem Edelstahlnetz abgesichert werden, um sicherzustellen, dass niemand in den See stürzt. Am Ende des Bewirtungsdecks soll zudem ein Floß installiert werden, mit dem sich die Besucher von der Plattform "wegziehen können". Müller: "Das ist ein Highlight, das es so in der gesamten Region noch nicht gibt." Und weiter: "Man muss sich das vorstellen: Die Besucher sitzen in der Abenddämmerung auf der Plattform auf dem See und können mit dem Floß auch noch auf dem Wasser fahren."