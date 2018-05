Dormettingen SchieferErlebnis lockt Electro-Jünger

Das Electro-Festival im SchieferErlebnis wächst und wächst. Waren es bei der Premiere 2015 noch 2000 Besucher, zählten die Organisatoren 2017 bereits 8000 an zwei Tagen. Dirk Bamberger, Geschäftsführer der veranstaltenden Happyland GmbH, rechnet in diesem Jahr mit einer weiteren Steigerung: 1500 Camper und 10 000 Besucher sollen es werden. "Wir gehen auf die Wünsche unserer Zielgruppe ein und heben uns durch die Verbindung von Emotionen und Entertainment ab", erklärt Projektleiter Björn Freyberg den anhaltenden Erfolg.

Seit Herbst arbeiten er und sein zehnköpfiges Team an der mittlerweile vierten Ausgabe. "Wir haben sehr gutes Feedback für unsere bisherigen Events bekommen. Das ist natürlich toll und gleichzeitig aber auch Ansporn für das anstehende Event."

Auch 2018 wird es drei Bühnen geben, zwei werden bereits am ersten Festivaltag bespielt. "Der Freitag war früher eher eine Warm-Up-Veranstaltung", erzählt Freyberg. "Dem Trend, das Festival von Beginn an zwei Tage lang voll zu genießen, tragen wir aber Rechnung und bieten schon am ersten Tag einiges."