Dormettingen Patrick Egge: Abschied mit Rock und Pop

Dann war es Zeit Abschied zu nehmen von Patrick Egge. Vereinsvorsitzender Rolf Weckenmann dankte Egge für dessen Einsatz. 2012 trat Egge während seines Musikstudiums an der Hochschule in Trossingen die Nachfolge von Joachim Mager an.

Mit seiner freundlichen, angenehmen Art und seinem motivierenden Probenstil sei es Egge gelungen, die Musiker zu begeistern. Auch mit eigenen Kompositionen habe er die Konzerte des Musikvereins bereichert. Unvergessen sei die "Schieferpark-Suite" aus dem Jahr 2014, die er zur Eröffnung des Dormettinger SchieferErlebnisparks komponiert habe. Im Mai 2015 siegte Egge beim Kompositionswettbewerb des Landes mit "Foggy Islands". "Leider findet diese erfolgreiche Ära mit dem beruflich bedingten Umzug der Familie Egge nach Langenau bei Ulm nun ein Ende", bedauerte Weckenmann.

Egge dankte für die hervorragende Unterstützung durch den Verein. Er lobte zudem die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Vorständen Heinz und Rolf Weckenmann sowie die unkomplizierte Vertretung durch Vizedirigent Hans-Jürgen Schweizer. Er wünschte dem Verein und den Musikern für die Zukunft alles Gute, insbesondere, dass es ihnen gelingen möge, einen adäquaten Nachfolger am Dirigentenpult zu finden.

Mit einer humorvollen Präsentation, die von Janina Jenter und Caroline Brenner gestaltet wurde, erinnerten die Musiker an die kameradschaftlichen Höhepunkte während Egges Amtszeit. Mit Gesang unterstrichen sie die gemeinsamen Freuden im Vereinsjahr. Mit dem "Salemonia-Marsch" von Kurt Gäble bedankten sie sich für den Applaus beim Publikum. Als Zugabe erklang eine weitere Bearbeitung von Patrick Egge: Mit "It don’t mean a thing" wurde der gelungene Konzertabend abgeschlossen.