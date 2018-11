Dormettingen Neuimker absolvieren Kurs

Der theoretische Teil erfolgte im Januar durch zwei Vorträge zum Thema. Im Laufe des Jahres wurden die 14 Teilnehmer von erfahrenen Imkern in die der Jahreszeit entsprechend anfallenden Arbeiten bei einem Bienenvolk eingewiesen.

Der Bezirksimkereiverein gab ab den Sommermonaten jedem Teilnehmer die Möglichkeit, ein junges Bienenvolk zu übernehmen, um die ersten Gehversuche als Imker zu machen. Bei der Abschlussveranstaltung im Restaurant Am Schiefersee wurden die jahreszeitlich bedingten Arbeiten am Bienenvolk anhand eines Films noch einmal in Erinnerung gerufen, über Weiterbildungsmöglichkeiten informiert sowie erste Erfahrungen mit der Imkerei ausgetauscht. Zum Schluss überreichte der Vorsitzende Adolf Faulhaber jedem Teilnehmer eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am Anfängerkurs "Bienen halten".