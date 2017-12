Dormettingen Neues Metal-Festival im SchieferErlebnis

Gerüchte über das neue Veranstaltungsformat kursieren seit dem vergangenen Sommer; allerdings halten sich die Veranstalter dabei diskret zurück, genauer: Sie verstecken sich hinter einem fies grinsenden Totenkopf mit schwarzer Clownsnase. Entsprechende Aufkleber und T-Shirts haben seitdem die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Neugier darauf geweckt, was sich dahinter verbergen könnte. Nun ist es raus.

Etwas Neues, Frisches, so noch nie Dagewesenes: Das will der Veranstalter Produxion Musics bei der Premiere von "Supper’s Ready" (englisch für "Es ist angerichtet" oder "Abendessen ist fertig") am Samstag, 9. Juni, in Dormettingen bieten.

"Wir wollen klein anfangen", heißt es, "und möglicherweise in den Jahren danach weiter wachsen." Sprich: Auch ein zwei- oder sogar dreitägiges Metal-Fest ist denkbar – als Ergänzung und "junge Konkurrenz" zum in Balingen etablierten "Bang Your Head", das seit 20 Jahren die Massen – vor allem älter werdende Musikfans – auf das Messegelände in die Kreisstadt zieht.