Dormettingen Naturschutz hofft auf Heidelerche

Dotternhausen (lh). Neue Runde im Kampf um den künftigen Kalksteinabbau auf dem Plettenberg: Pünktlich zur Versammlung des Regionalverbands Neckar-Alb am Dienstag, in der es um die dritte Änderung des Regionalplans und das Okay für die Erweiterung des Abbaugebiets legt das Naturschutzbüro Zollernalb dem Verband eine Stellungnahme vor. Angesprochen wird das Vorkommen der geschützten Heidelerche.