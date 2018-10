Dormettingen Nachwuchs präsentiert Können

In Stimmung kamen die Gäste schon beim Frühschoppen am Vormittag, der vom Musikverein Herrenzimmern umrahmt wurde. Am Nachmittag stellten die Kinder und Jugendlichen des Vereins ihr Können unter Beweis. Den Auftakt machten die Blockflötenkinder. Im Ensemble und auch Solo spielten sie Kinderlieder. Der Auftritt vor voller Halle wurde von ihnen mit Bravour gemeistert. Mit roten Bäckchen holten sie sich eine süße Belohnung ab. Den Anschluss bildete die Bläserklasse unter der Leitung von Michael Bach.

Für die Dormettinger und Dotternhausener Schüler blieb vor dem Drachenfest nur wenig Zeit zur Vorbereitung. Kaum hatte die Schule begonnen, stand auch schon der Auftritt vor der Tür. Daher blieb ihr Programm überschaubar.

Für eine Überraschung sorgte die neue Formation "New Hornys". Dabei handelt es sich um drei Jugendmusiker, die vom Saxophon auf das Tenorhorn umgestiegen sind. Der Musikverein hatte Probleme im Blechregister festgestellt und bot den Musikern eine zweite Ausbildung an. "Es ist toll, dass wir flexible Musiker haben, die sich trotz Ausbildung oder Studium noch die Zeit nehmen, ein weiteres Instrument zu erlernen", bemerkte Jugendleiterin Ute Brenner anerkennend. Und was sie gelernt hatten, präsentierten Caroline Brenner, Fabian Weckenmann und Tomislav Kilcec mit Lehrer Frank Schnell auf der Bühne. Auch Rebecca Wendt schulte vom Saxophon auf F-Horn um.