Dormettingen Müller: "Wir haben zusammen wieder Vieles erreicht"

Ein wichtiges Datum sei der Sonntag, 26. Mai, an dem die Kommunalwahlen stattfinden, "die auch in Dormettingen Veränderungen mit sich bringen werden". Nach vielen Jahren würden einige bewährte Gemeinderatsmitglieder sich nicht mehr zur Wahl stellen. Somit werde es eine Aufgabe für alle Bürger sein, "wieder gute Kandidaten für dieses wichtige Amt zu finden". Müller dankt in diesem Zusammenhang allen Gemeinderäten, vor allem seinen beiden Stellvertretern Elmar Weckenmann und Andreas Koch "für deren unglaubliche Einsatzbereitschaft und die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr".

Ein Lob hat Müller aber auch für all diejenigen parat, die sich 2018 für ihre Gemeinde eingesetzt, sich um ihre Mitbürger gekümmert und sich Zeit für die Dorfgemeinschaft genommen haben. "Dies ist von unschätzbarem Wert." Der Bürgermeister erwähnt unter anderem die Vereine, die Feuerwehr, die Kirchengemeinde, das nachbarschaftliche Netzwerk SonNe sowie den Arbeitskreis Freizeit und Kultur.