Dormettingen (bv). Die Befürworter der Dormettinger Ortsumfahrung haben in einem Brief an das Landratsamt moniert, dass die Firma KBH Teile eines öffentlichen Wegs und eines Grundstücks der Gemeinde überbaut haben. Dadurch werde die Trasse der Ortsumfahrung tangiert. Es wird gefordert, dass die Firma das Gelände freimachen muss. Bürgermeister Anton Müller beruhigt: Die Gemeinde habe den immissionsschutzrechtlichen Antrag der Firma KBH auf Erweiterung des Steinwerks abgelehnt. Auch das Landratsamt sei gebeten worden, die Genehmigung nicht zu erteilen. Die Firma werde ihren Antrag nachbessern. Man sei bestrebt, das Gemeindeeigentum frei zu bekommen. Allerdings hätten sich Gemeinderat und Verkehrsexperten für die ortsferne Umfahrungstrasse II ausgesprochen, die durch die Überbauung – anders als die ortsnahe Trasse, die 1996 im Gespräch gewesen sei – nicht tangiert werde. Müller: "Diese ortsnahe Trasse kann aber aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen so gar nicht mehr gebaut werden."