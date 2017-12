Dormettingen Mit Zither, Gedicht und Sketch

Am Nachmittag des zweiten Advents kamen mehr als 70 Senioren zusammen und genossen das unterhaltsame Programm. Zur Begrüßung trug Vorsitzender Franz Kraft ein schwäbisches Dezembergedicht vor – ganz ohne Spickzettel.

Bürgermeister Anton Müller richtete gab als Motto der Veranstaltung aus: "Das wahre Glück besteht nicht in dem, was man empfängt, sondern in dem, was man gibt." Darauf folgte ein Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr sowie ein Ausblick auf 2018.

Für den musikalischen Rahmen sorgte "Anettes Zithergruppe" aus Trossingen. Die Musikerinnen begeisterten mit einem gekonnten Vortrag und gaben unter anderem "Jetzt kommt die heilige Weihnachtszeit" und "Weihnachtsmenuett" zum Besten.