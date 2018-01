Dormettingen Kirchenchor ehrt seine langjährigen Mitglieder

Gesungen wurden Lieder wie "Gloria in excelsis deo" und "Jesus, oh what a wonderful child". Auch die Kirchengemeinde stimmte mit ein, vor allem bei Altbekanntem wie "Oh du Fröhliche" und "Stille Nacht, heilige Nacht".

Pater Franz führte aus, wie wichtig es sei, sich auf Gott einzulassen. Das Weihnachtsfest zeige, dass Gott in den Menschen geboren werden wolle: "Wir sollen Jesus sein." Pater Franz erzählte die Geschichte von Pater Adrian. Dieser habe ein Buch über seine Bekehrungsgeschichte geschrieben. Er sei in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Nachdem ihm eine lichte Gestalt begegnet sei, habe er den Religionsunterricht besucht und hörte die Geschichte von Jesus. Er nahm in Kauf, von der Familie ausgestoßen zu werden, weil er ergriffen war von Jesus. Inzwischen arbeitet er in Westafrika in den Missionen der Weißen Väter. Pater Franz: "Wir sollten uns durch Weihnachten ein Stückchen mehr von Gott ergreifen lassen." In der Gesellschaft gebe es eine Entmenschlichung. "An Weihnachten aber wird Gott Mensch, um uns an die Menschlichkeit zu erinnern."

Das letzte Lied sang der Kirchenchor im Altarraum und ehrte vier Mitglieder. Seit 30 Jahren sind Bernd Koch und Harald Schleicher dabei. Im September 1987 traten sie dem damaligen Männerchor bei.