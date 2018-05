Dormettingen (bv). Gut ausgelastet ist der Kindergarten in Dormettingen, wie Leiterin Justina Spangenberg in der Sitzung des Gemeinderats sagte. So besuchen 48 Kinder den Hort, der über zwei altersgemischte Gruppen mit je 50 Plätzen verfügt. Zudem gibt es eine Krippenkleingruppe mit fünf Plätzen. Im Herbst, so Bürgermeister Anton Müller, soll entschieden werden, ob die Kleingruppe auf zehn Plätze aufgestockt werden soll. Müller betonte, dass die positive Entwicklung der Gemeinde auch auf den Kindergartenbereich durchschlage. Dormettingen habe erstmals die 1100-Einwohnermarke überschritten und Anfang April 1103 Einwohner gezählt. Der Gemeinderat entschied, die Stelle einer Integrationskraft für den Hort befristet auszuschreiben. Die Kosten für die Stelle trägt das Kreisjugendamt.