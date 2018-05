Dormettingen Junge Musiker bringen Klang des Frühlings mit

Nach einer kurzen Pause folgte der Auftritt der Gemeinschaftsjugendkapelle Ratshausen/Weilen unter den Rinnen. Diese noch sehr junge Kapelle begeisterte durch ihr homogenes Klangbild und die harmonische Stimmung. Dirigentin Nina Späth verstand es bestens, ihren jungen Musikern beim ersten Auswärtsauftritt die Aufregung zu nehmen. Mit der einfühlsam intonierten Ballade "You Raise Me Up" spielten sich die Musiker in die Herzen des Publikums, das sich mit lang anhaltendem Applaus bedankte.