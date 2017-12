Dormettingen Jung, laut, verrückt: Es ist angerichtet

Auf den Veranstaltungsort, den SchieferErlebnis-Park in Dormettingen, kamen die Jungs von Produxion Musics nicht von ungefähr. Das Gelände hat sich als Event-Location in den vergangenen Jahren bereits etabliert; Konzerte und mit dem "Elements" auch ein Festival finden dort bereits statt.

Für das "Supper’s Ready" soll nun das Gelände noch mehr als bei den bisherigen Veranstaltungen genutzt werden: Mit einer Bühne, auf dem Musiker spielen, soll es beileibe nicht getan sein. Die Veranstalter kündigen "verrückte Dinge" beispielswiese auf dem See oder dem Spielplatz sowie vielfältige Aktionen drumherum an – es geht um mehr als nur einen oder vielleicht in der Zukunft mehrere Konzerttage, sondern um ein "Rundum-Event" für jüngere Metalfans.

Weitere Informationen: www.suppers-ready.site

Vier Bands sind bisher für die Premiere des Festivals Supper’s Ready am Samstag, 9. Juni, bestätigt:

Pretty Maids: Sie mögen zwar die vermeintlich softeste und älteste Band im "Supper’s Ready"-Auftaktbilling sein, aber auf der Bühne sind die Dänen eine gewaltige Macht, die von der ersten Minute an für Stimmung sorgt und manchem jüngeren Act ganz gewaltig zeigt, wo der Hase langläuft. Mit stilprägenden Alben vom Schlage "Future World", "Red, Hot And Heavy", "Jump The Gun" oder "Motherland" haben die Skandinavier eine Fülle an mitreißenden Heavy Rock-Klassikern in der Hinterhand.

We Butter The Bread With Butter: Die experimentierfreudigen deutschen Metalcore-Helden haben in gerade einmal zehn Jahren eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Vom "Deathcore-Electro-Kinderlieder-Buttercore" ihres Debüts, das noch als Duo entstand, bis zum großen Durchbruch 2013 mit dem Hitalbum "Goldkinder" konnte die Band gewaltig durchstarten und sich auch musikalisch bemerkenswert weiterentwickeln.

Evil Invaders: Wer die vergangenen Jahre des Metal-Undergrounds nicht verschlafen hat, weiß Bescheid: Evil Invaders war und ist nicht nur der Titel des großartigen Zweitwerks der kanadischen Speed/Thrash-Pioniere Razor, sondern auch der Name einer belgischen Band, die derzeit vor allem live zu den ganz großen Abräumern zählt und eine munter wachsende Fangemeinde um sich versammelt. Dem Motto ihres Songs "Fast, Loud’n’Rude" bleiben sie auch auf ihrem aktuellen Album "Feed Me Violence" treu.

Dark Tranquility haben den "Göteborg-Sound" mit etabliert und ein neues Genre geschaffen: Melodic Death Metal. Heute steht der Band-Name für eine Mischung aus Aggression und dunkler Schönheit, packenden Riffs und mitreißenden Gitarrenharmonien, modernen elektronischen Klangelementen und den Vocals von Mikael Stanne.