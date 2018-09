Dormettingen Hopfen gibt dem Bier die Würze

Zu Beginn der Führung erklärte der Hopfenbauer einiges über den Anbau und über die Biologie der Hopfenpflanze. Bei der Ernte, für die ein enges Zeitfenster gilt, wird die ganze Pflanze zur Pflückmaschine gefahren. Die Hopfenpflanzen werden per Hand an einem Seilzug eingehängt. Durch rotierende Drahtbürsten werden die Hopfenblüte und Blätter von der Pflanze getrennt.

Wesentlich für die Brauereien ist das in der Blüte enthaltene Lupolin, welches dem Bier die notwendige Würze verleiht und für dessen Haltbarkeit sorgt.

Die nächste Station war Friedrichshafen, wo die Dormettinger das Bodenseeschiff Richtung Meersburg bestiegen. Dort hatten sie Gelegenheit, das Weinfest zu besuchen oder sich an der Strandpromenade zu vergnügen. Nach dem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Jägerhof in Uhldingen-Mühlhofen trat die Gruppe die Heimreise an.