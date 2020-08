Dormettingen Holcim informiert über Umweltschutz

Dormettingen - Bauen ganz ohne Kalksteinabbau und Kohleverbrennung? Wer wollte das nicht? Aber es wird kaum möglich sein. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Denn neben Stahl und Glas wird Beton weiterhin ein wichtiger Baustoff bleiben. Dies wurde beim Holcim-Sommer-Dialog am Freitag im SchieferErlebnis in Dormettingen deutlich.