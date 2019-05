Dormettingen Fünftes Elements-Festival beginnt relaxt

Noch ist es früh am Nachmittag, die Fahrzeugkolonne auf den Zubringerstraßen rund ums Festivalgelände spricht aber eine klare Sprache. Aus allen Himmelsrichtungen schieben sich die Autos, Wohnmobile und Kombis mit Wohnwagen Richtung Dormettingen. Obwohl es teilweise nur mit Schrittgeschwindigkeit vorangeht, ist die Atmosphäre in den Autos und darum herum völlig relaxt. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn die Besucher auf dem Campingplatz ankommen oder auf das Festivalgelände strömen.

"Wir sind hier zum Feiern, wir wollen einfach eine gute Zeit haben", sagt Nico, während er genüsslich an seinem kühlen Getränk nippt. Was sie sich heute noch anhören werden? "Wir haben keinen expliziten Favoriten, wir sind vor allem wegen dem Festivalfeeling hier", meint Nico und widmet sich dann wieder seiner Shisha. Nur einen Steinwurf entfernt hat es sich eine Gruppe junger Frauen mit Krönchen auf dem Kopf gemütlich gemacht. Eine von ihnen hatte Geburtstag, in Sichtweite des Dotternhausener Zementwerks wird dieser Anlass nun gebührend gefeiert. Auch hier ist von Aufbruchstimmung keine Spur.

Dabei geht es zu diesem Zeitpunkt bereits seit einer guten Stunde auf der großen Hauptbühne im Amphitheater hoch her, "Kauz & Vinx" dürfen das Elements Festival in diesem Jahr eröffnen. Die Bässe sind nicht zu überhören, auch nicht auf dem Campingplatz. Obwohl die meisten Festivalgäste erst noch auf der Anreise sind, geben die DJs alles. Die ersten Fans der elektronischen Tanzmusik nutzen den noch üppigen Platz und legen los. Ein Auftakt nach Maß für den ersten Festivaltag.