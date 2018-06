Dormettingen Feuer, Nebel, Licht – und jede Menge Party

Zur besten Vorabendzeit haben hier DJs wie Karotte und Monika Kruse ihren Anhängern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und wer es noch etwas ruhiger haben möchte, der kann auf dem Hügel zwischen Haupt- und Seebühne einfach im Gras sitzen, es sich in einer Hängematte gemütlich machen oder auch eine Shisha rauchen. "Hier kann jeder die Musik so genießen, wie er sie möchte", beschreibt Kathi das Festival. Dadurch sei auch die Stimmung so gelassen.

Zufrieden ist auch Veranstalter Dirk Bamberger. "Es sind erneut deutlich mehr Leute gekommen als im Vorjahr – und alle feiern friedlich und bei super Wetter, was will man mehr", sagt er und schaut sich währenddessen die Show von Le Shuuk an. Der Stuttgarter DJ hat gerade im Süden viele Fans, seine Anhänger feiern ihn vom ersten Ton an.

Während Le Shuuk seine Fans hüpfen lässt, steht DJ-Kollege Cuebrick am Backstage-Ausgang der Hauptbühne. Dort hat er gerade eineinhalb Stunden an den Turntables gearbeitet, echte Knochenarbeit. Mit frischem T-Shirt ausgestattet mischt er sich nun nach getaner Arbeit unter die Festivalgänger. Kurz noch ein Selfie mit einem Fan – aber gerne. "Das ist hier so familiär, das gefällt mit besonders", meint die junge Frau.

Mit dem Star-Selfie auf ihrem Handy verschwindet sie wieder im Partypulk. Sie möchte jeden Moment des Elements-Festivals genießen – und sie ist nicht allein.