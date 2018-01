Dormettingen Erstes Probedirigat hat schon stattgefunden

Die Chronik des vergangenen Jahres trug Schriftführer Günter Bertsch vor. Im Anschluss informierte Jugendleiterin Ute Brenner über die Aktivitäten im Jugendbereich – so von den Jüngsten und den Blockflötenkindern, die von aktiven Musikern der Kapelle ausgebildet werden. Im Februar sollen neue Kinder aufgenommen werden, betonte die Jugendleiterin

Erfolgreich entwickelt habe sich die Zusammenarbeit mit der Schlossbergschule bei den Bläserklassen. Der Stolz des Vereins sei die Jugendkapelle, die unter der Führung von Caroline Brenner und Tanja Hauser eine erfolgreiche Entwicklung genommen habe. So soll seit langer Zeit wieder an einem Wertungsspiel des Kreisverbands in Schörzingen teilgenommen werden. Um die Jüngsten in der Jugendkapelle mit der Vorbereitung aufs Kritikspiel nicht zu überfordern, sei ein Vororchester gegründet worden, in dem die Zöglinge auf die Jugendkapelle vorbereitet werden.

Der Kassenbericht von Stefanie Schönfels weist ein Plus aus, die einwandfreie Kassenführung wurde von Kassenprüfer Bernd Schumacher bestätigt. Bürgermeister Anton Müller führte die Entlastung des Vorstands herbei. Er freute sich über das erfolgreiche Wirken des Vereins und erinnerte an die emotionalen Momente beim Opern-Air sowie bei der Verabschiedung von Patrick Egge. Großes Lob zollte er der Arbeit der Jugenddirigentinnen. Für ihren Probenbesuch in der Jugendkapelle wurden Luisa Päsch sowie Lukas und Sarah Widmann gelobt.

Bei der Aktivenkapelle wurden die Vorsitzenden Heinz und Rolf Weckenmann ihrer Vorbildfunktion gerecht und nahmen neben Tomislav Kelcec ein Geschenk für ihren Probenfleiß entgegen.

Bei den Wahlen wurden Geschäftsführer Hubert Blank, Kassenprüfer Karl Erler, Vorsitzender Rolf Weckenmann sowie Beisitzer Jürgen Weckenmann in ihren Ämtern bestätigt. Kassierin Stefanie Schönfels stellte sich nicht mehr zur Wahl. Die Vorsitzenden bedankten sich für die acht Jahre in denen sie die Finanzen verwaltet habe. Zur Nachfolgerin wurde Tanja Hauser gewählt, die ihr Amt als Jugenddirigentin abgibt. So konnten alle Ämter im Verein wieder besetzt werden.

Ehrung verdienter Mitglieder

In seiner Funktion als Schriftführer des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb nahm Karl Edelmann die Ehrungen der aktiven Musiker vor: Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Vanessa Beneke, Niklas Koch und Hanna Scherer die Ehrennadel in Bronze, für 20 Jahre Bettina Hauser und Carina Thullner in Silber verliehen. Für 30 Jahre wurden Michael Hoch, Andreas Koch und Stefanie Schönfels mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Die Ehrungen der passiven Mitglieder für langjährige Treue übernahm Vorsitzender Heinz Weckenmann. Er bedankte sich bei Rudolf Beck, Julius Hoch, Karl-Heinz Weinmann und Karl Uttenweiler für ihre 50-jährige Treue zum Verein.

In der Versammlung wurden Tobias Klaiber für 25 Jahre und Edith Thullner für 40 Jahre passive Mitgliedschaft geehrt. Friederich Haile durfte die BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60-jährige Mitgliedschaft entgegennehmen.

Dormettingen. Vorsitzender Rolf Weckenmann hob bei der Versammlung im Gasthaus Engel das Opern-Air hervor, das mit dem Kirchenchor Dormettingen veranstaltet wurde.

Der Mut zum Risiko, ein Freilichtkonzert im Schiefererlebnispark zu veranstalten, sei belohnt worden, die vollen Ränge seien noch in bester Erinnerung. Umso schmerzlicher treffe es Dormettingen, dass die Dirigenten Stefanie und Patrick Egge aus beruflichen Gründen nach Ulm ziehen. Weckenmann berichtete über die Dirigentensuche. Von den eingegangenen Bewerbungen seien vier Anwärter in die engere Auswahl gekommen, das erste Probedirigat habe bereits stattgefunden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass ein adäquater Ersatz für Egge gefunden werde.

Breiten Raum nahm der Dank für die Einsatzbereitschaft der Musiker, Freunde und Unterstützer des Vereins ein. Nur so sei es möglich, den Verein mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, Arbeitseinsätzen und Auftritten erfolgreich zu führen. Ein besonderes Dankeschön ging an die Jugendleiterinnen Christine Bertsch und Ute Brenner für ihre erfolgreiche Arbeit.

