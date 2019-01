Dormettingen Erste "Klotzmesser"-Fasnet ohne Straßenbändel

Klaus Edelmann vom Vorstand der Dormettinger Narrenzunft versteht die Welt nicht mehr und kritisiert in einem Schreiben an die Behörde: "So etwas hat es während meiner ehrenamtlichen Tätigkeit noch nicht gegeben." Er erinnert an die zahlreichen Auflagen in Sachen Jugendschutz, Wirtschaftskontrolldienst, Datenschutz, Straßenverkehrsordnung, Personenschutz und anderes mehr, mit denen die Vereine zu kämpfen haben, aber: "Diese neuen Auflagen zum Aufhängen der Fasnetsbändel setzen dem Ganzen die Krone auf." Irgendwann werde von der Politik und den Ämtern "alles kaputt gemacht, und keiner hat mehr Lust, etwas zu tun. Das ist dann das Ende vom Lied." Angesichts der neuen Anordnungen habe sich die Dormettinger Zunft entschlossen, ohne Bändel zu feiern, "da von uns niemand in der Haftung stehen will."

Anlass für die neuerlichen Auflagen ist ein Unfall in Gauselfingen. Im Februar 2017 hatte ein Kranfahrzeug sämtliche Fasnetsbändel in Gauselfingen abgerissen. Bei dem Vorfall knickten auch 16 Straßenlaternen um. Bilanz des ungewöhnlichen Unfalls: Rund 60 000 Euro Schaden. Damals hatte ein Lastwagen-Fahrer seinen Ladekran nicht richtig eingefahren, sodass das Fahrzeug die aufgehängten Fasnetsbändel der Narrenzunft "Schnägäg" touchierte. Da diese aber laut Polizei "eine beachtliche Qualität aufwiesen", rissen sie sogar die Straßenlaternen mit, an denen die Bändel befestigt waren.

Daher fordert die Behörde nun, dass die Bändel mit einem nicht reißfesten Material angebracht werden müssen. Für Edelmann ein Unding: "Zum einen sollen die Bändel reißfest sein, damit sie oben bleiben, zum anderen sollen sie reißen, damit nichts passiert. Wie soll das denn gehen?"