Dormettingen Elements Festival: Schon jetzt laufen Vorbereitungen

Dass es den anreisenden Unterhaltungskünstler im "SchieferErlebnis" gefällt, daran zweifelt Projektleiter Freyberg nicht: Zwar sei "Elements" ein eher kleines Festival, "aber ich habe schon von einigen Künstlern gehört, es sei eines der schönsten in Deutschland".

Das liegt zum einen an dem ungewöhnlichen Veranstaltungsgelände des ehemaligen Schiefersteinbruchs, in dem es auch genügend Ecken gibt, um sich einfach mal hinzusetzen und nur zuzuhören. Zum anderen an dem altersmäßig gemischteren Publikum: Auch Besucher jenseits der 30 kämen relativ viele, teilweise sogar die Eltern junger Besucher. "Deshalb ist das ›Elements‹ was Besonderes, ein regionales Happening", findet Freyberg.

In den vergangenen Jahren lag das Einzugsgebiet der Gäste vor allem in der Region Neckar-Alb. Doch Tickets verkauften sich auch in Städten wie Karlsruhe, Frankfurt, Ulm oder Freiburg gut, weiter in der Schweiz sowie am Bodensee.

Für die Besucherzahl haben sich die Veranstalter ein Ziel gesteckt: Nach rund 9000 im Jahr 2018 soll diesmal die 10 000er-Marke geknackt werden – Platz wäre auf dem Gelände genügend.

Neben den Meistern am Mischpult sorgen verschiedene Sideacts dafür, dass auch abseits der Bühnenbereiche immer etwas los ist: Ein Seifenblasenkünstler, Feuerspucker oder Breakdancer. Es wird hippiehaftes Festival-Styling a la "Burning Man" angeboten, und zum Chillen wird auf dem Hügel wieder eine Shisha-Lounge aufgebaut.

Mit dem Veranstaltungswochenende im späten Mai ist das "Elements"-Festival das erste des Jahres im Südwesten. "Wir haben bisher immer megaviel Glück mit dem Wetter gehabt", sagt Freyberg. Er hofft, dass das auch 2019 der Fall sein wird.

Bei aller Professionalität schwingt bei dem Festival-Organisator und DJ immer auch Begeisterung mit: Es mache ihm einfach Spaß, solch eine Produktion zu planen, eine komplette Inszenierung, und dabei Fragen wie diese zu beantworten: Wie sieht das Festival dann tatsächlich aus? Wie hinterlassen wir bei den Gästen einen bleibenden Eindruck? Spannend ist für den 29-Jährigen zudem, wie die Eigenarten von Electro-Künstlern aus der ganzen Welt zusammenkommen – "und das alles vereint in einem kleinen Dorf wie Dormettingen".

Eine begrenzte Zahl vergünstigter "Early Bird"-Tickts gibt es noch bis zum 31. Dezember. Das komplette Festival-Wochenende kostet 51,90 Euro, als VIP-Ticket 74,90 Euro. Ein Camping-Ticket für das gesamte Wochenende schlägt mit 35 Euro zu Buche, ein Auto-Ticket kostet fünf Euro.