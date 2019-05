Dormettingen Elements Festival: Gute Laune auf drei Bühnen

Der kurzen Irritation folgt ein wilder Tanz auf dem Open-Air-Dancefloor, der mittlerweile nur noch so strotzt vor Matsch. Den Besuchern ist das egal. Sie wollen tanzen, tanzen und nochmals tanzen. Und natürlich feiern, ganz lässig und ohne Stress beim Elements Festival in Dormettingen.

Die Strapazen, die hinter dem einen oder anderen Besucher zu diesem Zeitpunkt, so kurz vor dem letzten Hauptact, liegen, sind manchen Gästen deutlich ins Gesicht geschrieben. Nach dem sonnigen und chilligen Festivalauftakt am Freitagmittag bei bestem Wetter hatte es noch am Abend die erste Dusche von oben gegeben. Der Platzregen verwandelte das Gelände im Nu in ein Matschfeld. Und auf dem Campingplatz sah es nicht besser aus. Das unbeständige Wetter die ganze Woche über hatte den Boden tief gemacht, die Anreisenden mussten am Nachmittag bereits den einen oder anderen Bereich meiden. "Wer gerne auf Festivals geht, weiß: Das gehört einfach dazu", kommentiert ein Festivalgänger lapidar.