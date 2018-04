Dormettingen Electro-Jünger freuen sich aufs Elements-Festival

Sie dürfen sich auf eine neue, gigantische Bühne sowie viele kleine Neuerungen freuen. Angesagte DJs und Acts aus der Electro-Szene, gepaart mit einer ungewöhnlichen Location, so könnte man das Erfolgsrezept von Dirk Bamberger, Geschäftsführer der veranstaltenden Happyland GmbH, auf den ersten Blick beschreiben.

Doch hinter dem noch jungen Festival steckt viel mehr. "Uns war von Anfang an wichtig, dass sich unsere Besucher wohl fühlen, Vertrauen in uns und das Festival haben", sagt Bamberger. So sei das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt und das Event behutsam aufgebaut worden, sei von Ausgabe zu Ausgabe gewachsen.

Vorbereitungen laufen seit Herbst 2017