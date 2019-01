Dormettingen Dormettinger Musiker feiern 100. Jubiläum

Die Vorsitzenden Rolf und Heinz Weckenmann stellten den neuen Dirigenten Dietmar Huber vor. Huber lobte die Einsatzbereitschaft der Musiker, welche die zahlreichen Proben mit viel Disziplin und Herzblut meisterten. Das Jahreskonzert habe ebenfalls gut geklappt. Darauf wolle er in diesem Jahr aufbauen, sagte Huber.

Stolz ist der Musikverein auf seine Jugendarbeit, die Ute Brenner und Caroline Bertsch koordinieren. Unter der Dirigentin Brenner erreichte die Jugendkapelle den ersten Platz des Jugendkritikspiels in Schörzingen, an dem knapp 100 Jungmusiker teilnahmen. "Wir waren bei der Bekanntgabe begeistert", beschreibt Ute Brenner das einmalige Erlebnis. "Die Jugend ist unsere Zukunft. Wenn es da gut läuft, dann kann man davon ausgehen, dass es dem Musikverein auch in 20 Jahren nicht an engagierten Musikern mangeln wird", ergänzte Dirigent Huber.

Kassiererin Tanja Hauser informierte über die Finanzen. Jüngst sei mit einem Anhänger für das Musikequipment eine Neuanschaffung getätigt worden.