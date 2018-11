Dormettingen Dormettinger interessieren sich für "Königin der Musikinstrumente"

Großes Interesse bekundeten nicht nur Musikbegeisterte bei der Orgelführung "Zu Gast bei der Königin der Musikinstrumente" von Daria Pflumm. Es sei erfreulich und verwundert nicht, dass die Deutsche UNESCO-Kommission 2014 Orgelbau und -musik in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen habe, so Pflumm. Kein anderes Instrument biete so viel individuellen Klang, könne auf so eine lange Geschichte zurückblicken und habe das Erscheinungsbild der Kirche so stark mitgeprägt. In keinem anderen technischen Gebilde ergänzten und vereinigten sich die Disziplinen Musik, Physik, Architektur, Mathematik, Kunst und Wissenschaft so vollkommen wie in der Orgel. Im Anschluss an die Ausführungen über die Geschichte des Instruments demonstrierte sie, wie die Pfeife einer Orgel gestimmt wird und vermittelte den vielen Besuchern hautnahe Eindrücke der "Königin der Musikinstrumente".

Eine Besonderheit präsentierte die Azubifirma "Artistry" von Anlagebau Weckenmann: 19 Auszubildende aus sechs Berufen stellten ihr Wintersortiment vor. Die Azubis präsentierten beispielsweise selbstgefertigte Dekorartikel aus Edelstahl.

Reiner Haile aus Dormettingen stellte selbstgemachte Kruzifix Kreuze aus Olivenholz aus Bethlehem aus. Der Reinerlös des Verkaufs kommt dem evangelischen Gemeindezentrum Schömberg zu Gute.