Dormettingen Dietmar Huber feiert erfolgreich seine Premiere

Die Musiker haben sich bei einem Probenwochenende in Register- und Gesamtproben auf das Konzert vorbereitet. In diesem Rahmen hat Dietmar Huber seine Premiere als neuer Dirigent der Kapelle gefeiert. Der gebürtige Südtiroler, den es der Liebe wegen in die hiesigen Gefilde verschlagen hat, ist in Heiligenzimmern heimisch.

Eröffnet wurde der Abend von den Jüngsten des Musikvereins, der Vorgruppe unter Leitung von Caroline Brenner mit "Sun Calypso" und "Beetle Boogie".

Danach folgte die Jugendkapelle unter Leitung von Brenner. Sie präsentierte den Titel "Break-up!", mit dem sie beim Jugendkritikspiel in Schörzingen hervorragend abgeschnitten hatte. Weitere Titel sind "Zauberland" und "Auf Uns".