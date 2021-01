Dormettingen Der Narrenbaum wird gestellt

Allerdings schränkt er ein, dass "wir schon das ein oder andere vorhaben, sofern die Covid-19-Maßnahmen etwas gelockert werden." So möchte die Narrenzunft auf jeden Fall einen Narrenbaum stellen. Die Größe des Baums entscheide sich freilich je nach Covid-19-Lage, denn zum Aufstellen eines großen Baums seien viele Leute nötig, was aufgrund der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln Probleme bereite.

Prowasnik: "Wir möchten dennoch weiter zeigen, dass es Brauchtum trotz Corona noch gibt. Wir haben noch eine große Überraschung für unsere Dormettinger Narrenfreunde und Gönner, die aber noch nicht preisgegeben werden kann." Die Hallenfasnet mit Brauchtumsabend, Kinderfasnet und Klotzmesserball werde in diesem Jahr komplett entfallen. Auch der Dorfumzug am Fasnetsdienstag falle flach. Für die Kinder im Kindergarten gebe es jedoch auch in dieser Saison "Berliner und Bluna", allerdings ohne Narren und Musik. Wie die Übergabe dieser "Fasnets-Köstlichkeiten" aussehen werde, stehe noch nicht fest. Die Zunft werde zunächst abwarten, was Bund und Länder bis dorthin hinsichtlich Corona entscheiden.