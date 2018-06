Dormettingen Das Marschieren im Gleichschritt

Am Samstag, 16. Juni, stellen sie sich ab 9.15 Uhr der Jury in der Kategorie 2 mit dem Selbstwahlstück "Black Forest Fantasy" sowie dem Pflichtstück "Break-Up". Am Sonntag, 17. Juni, führt die Jugendkapelle den Festumzug an, der im Anschluss an den Massenchor stattfindet. Spannend wird es um 17 Uhr bei der Bekanntgabe der Wertungen.

Um ein ordentliches Bild abzugeben, haben sich die Jugendlichen getroffen. Unter Anleitung von Markus Biche und mit Unterstützung einiger aktiver Musiker wurde das Marschieren geübt.

In Dormettingen werden die Jungmusiker am Sonntag von der aktiven Kapelle und Fans erwartet. Gemeinsam geht es mit Marschmusik in den Pfarrgemeindesaal. Dorthin lädt der Musikverein alle Fans und Freunde des Vereins ein, mit der Jugendkapelle zu feiern.