Dormettingen "Das Bild geht seinen eigenen Weg"

Dormettingen. Die Fähigkeit des Loslassens spielt eine entscheidende Rolle in der Kunst von Francisca Blum. In den 1980er-Jahren fand sie den Weg zur Aquarellmalerei und vertiefte die neu gewonnene Leidenschaft in den darauffolgenden Jahren.

Doch viel Zeit für den künstlerischen Schaffensprozess blieb nicht, und die Mal-Utensilien landeten irgendwann in einer Kiste auf dem Speicher. Blum bekam Kinder, hatte sich zur Hauswirtschaftsgehilfin ausbilden lassen und arbeitete in der Altenpflege. "Meine Eltern wollten natürlich, dass ich etwas Anständiges lerne", gesteht Blum und lacht.

Seit 2015 widmet sie sich nun wieder umso intensiver der Malerei und traute sich 2017 zum ersten Mal mit ihren Werken in die Öffentlichkeit. "Davor war ich einfach noch nicht so weit." Aber eines nachts wachte sie auf und dachte: "Jetzt bist du mutig, jetzt ist die richtige Zeit." Im Dormettinger Rathaus findet nun bis Sonntag, 25. November, ihre erste Einzelausstellung unter dem Titel "Wasser und Farbe – Neuzeitliche Aquarelle" statt.