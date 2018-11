Dormettingen Bürgersaal wird zur Kunstgalerie

Dormettingen. Nach der Vielzahl erfolgreicher Ausstellungen bezeichnete Bürgermeister Anton Müller den Bürgersaal bereits als Galerie in Dormettingen. "Die Ausstellung war sehr außergewöhnlich", bemerkte er in seiner Rede zur Finissage: "Sehr außergewöhnlich, weil es die erste Einzelausstellung der Künstlerin Francisca Blum war. Sehr außergewöhnlich, weil auch unter der Woche viele Besucher kamen, zudem sehr fachkundige, und sehr außergewöhnlich, weil die Bilder nicht nur begeistert haben, sondern auch in hoher Zahl erworben wurden."

Künstlerin Francisca Blum zeigt sich erfreut über die positiven Rückmeldungen: "Ich bin voller Motivation und habe jetzt den Eindruck, auf einem guten Weg zu sein."

In Zukunft will sie ihre Arbeit vertiefen und sich in der Malerei weiterentwickeln. Dafür wolle sie sich Dozenten suchen, da ihre Technik noch reifen könne. Bei einer Einzelausstellung bleibt es nicht. Schon im Frühjahr stellt sie in Hechingen-Stetten in der Klosterkirche aus, und vom 30. August an werden ihre Kunstwerke in der Galerie Fessmann in Haigerloch zu sehen sein.