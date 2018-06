Dormettingen Bürgermeisterin oder Holcim-Meisterin?

Die Meinung von mehr als 600 Einwohnern nach dem Bürgerentscheid bleibt unberücksichtigt. Gegen zwei weitere Bürgerbegehren wird vorgegangen. Für wen stehen unsere gewählten Gemeindevertreter? Ob alles mit dem Amtseid in Einklang ist? Zu Rohrbbach-Zeiten war es noch ein Nehmen und Geben. Die Abbaumengen waren für den süddeutschen Zementbedarf ausgerichtet. Abbaugebühr und Gewerbesteuer wurden angemessen bezahlt. Für Holcim mit mehrfacher Steigerung waren sie nicht gedacht. Niemand hat die Hand erhoben und die Missstände angeprangert.

Nun steht die Entscheidung über das Schicksal des Bergs an. Der Name Adrian wird als Verantwortliche in den Geschichtsbüchern stehen. Unter ihrer Einflussnahme und Steuerung werden die Dinge vorbereitet. Sie sitzt in allen entscheidenden Gremien und lenkt und regelt. Aus meiner Sicht stets mit Parteinahme für Holcim.

Ist es richtig, dass man mit einem Krümel an Gewerbesteuer zufrieden ist? Hat sie nicht bemerkt, dass Dotternhausen von einer der finanzstärktsten Gemeinden zu einem Hinterbänkler geworden ist, wo es an allen Ecken und Enden fehlt?