Dormettingen Besucher genießen umfangreiches Programm

"Das Jahr 2018 war auch ein Jahr der Planungen", sagte Bürgermeister Müller. So sei die Mehrzweckhalle immernoch sein Sorgenkind: Eine Deckensanierung sei unabdingbar im kommenden Jahr. "Für zukünftige Entwicklungen innerorts werden die Dormettinger Bürger im kommenden Jahr in Workshops eingebunden", kündigte Müller an.

Von der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde waren Pfarrer Stefan Kröger, Pfarrer Johannes Holdt sowie Pater Franz Pfaff gekommen. Pfarrer Kröger ging in seiner Rede auf die Entwicklung der evangelischen Kirchengemeinde ein.

Laut Kröger und Holdt sollten sich die Menschen für sich selbst und andere mehr Zeit nehmen und den christlichen Glauben nach Kräften den Kindern weitergeben. Die Ökumene werde groß geschrieben, der Advent sei die Zeit des Wartens, so die beiden Seelsorger.

Die Senioren verbrachten bei Kaffee und Kuchen, mit Abendessen und musikalischer Begleitung und bester Unterhaltung einen vergnüglichen Sonntagnachmittag. Für den musikalischen Rahmen sorgten die vier Knöpflespieler Helga Haas, Hermann Herbert, Bernd Laufer, Alfred Hilser und Susi Schlaich-Stock am Kontrabass. Die Musiker begeisterten mit einem gekonnten Vortrag und ernteten als Dankeschön lang anhaltenden Applaus.

Auch eine von Bernd Pfaff vorgetragene, besinnliche Adventsgeschichte durfte nicht fehlen, ebenso wenig wie das gemeinsame Singen bekannter Lieder. Ein Rätsel mit zehn Fragen über die Geschichte der Gemeinde Dormettingen und eine Schätzfrage zum Gewicht eines gebackenen Hanselmanns von der Bäckerei Milles sorgten ebenfalls für Heiterkeit. Viel Gelächter gab es zudem bei einer kurzen Filmvorführung an der Großleinwand über den Fasnetssonntag. Ebenso sahen die Senioren einen Kurzfilm über eine frühere Fronleichnamsprozession.

Die fleißigen Helfer der Narrenzunft hatten in der Küche alle Hände voll zu tun, um die Einwohnerschaft mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Getränken zu verwöhnen.