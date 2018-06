Dormettingen Beste Jugendkapelle im Landkreis

Dormettingen. Nach längerer Zeit hatte sich die Jugend des Musikvereins Dormettingen wieder einmal an einem Wertungsspiel beteiligt. Bei den 44. Jugendmusiktagen des Kreisverbands Zollernalb in Schörzingen sollte der Leistungsstand geprüft werden. Am vergangenen Samstagmorgen stand der Vortrag beim Wertungsspiel in der Oberhohenberghalle an.

In der Kategorie II stellten sich die 35 Jugendlichen den Wertungsrichtern mit dem Selbstwahlstück "Black Forest Fantasy" von Klaus Butterstein. Dabei glänzte Linus Schneider mit einem gefühlvollen Trompetensolo. Beim Pflichtstück "Break-Up" von Thomas Asanger führte Dirigentin Caroline Brenner ihr Orchester souverän durch die rhythmisch anspruchsvollen Passagen. Voluminös und harmonisch wurden die Titel den Wertungsrichtern vorgetragen. Viele Dormettinger Fans hatten den Weg nach Schörzingen in die Halle gefunden und ihren Verein mit lang anhaltendem Beifall unterstützt.

In ordentlicher Formation