Dormettingen Berühmte Arrangements und Eigenes

Der Dirigent bediente sich nicht nur berühmter Arrangements, sondern zeigte auch, was er selbst kann. Die Filmmusik "For The Love Of A Princess" aus "Braveheart" spielte die Musikapelle nach einem Arrangement des Kapellmeisters. Auch die Zugabe "Schlossbergpolka" war von Huber arrangiert. Durch deren Aufführung überbrachte er den Musikern und den begeisterten Zuhörern ein großes Dankeschön für die Zusammenarbeit.